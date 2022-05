Erster Trailer zu „Avatar 2“ James Cameron gibt einen Vorgeschmack

Kann „Avatar 2“ das 3D-Kino wiederbeleben?

„Avatar“ gilt als einer der großen digitalen 3D-Filme. Der Hollywood-Regisseur James Cameron drehte damals mit dem neu entwickelten 3-D Fusion Camera System und setzte die Stereoskopie nicht nur dekorativ ein, sondern dramaturgisch: In intimen Szenen wirken die Räume enger, bei Totalen unendlich weit.

Die Dreharbeiten waren sehr teuer, weil die Kamera mit den zwei Linsen für jede Szene neu eingerichtet werden musste. Deshalb wurden seither kaum Filme mit ähnlichem Aufwand hergestellt und bei einigen Blockbustern das zweite Bild nur im Computer erzeugt, was nicht den selben Effekt hat. Das 3D-Kino hat in der Folge deutlich an Bedeutung verloren. Auch in dieser Hinsicht sind mit „Avatar 2“ einige Erwartungen verbunden.

Cameron („Terminator“, „Titanic“) hat den zweiten und dritten Teil der Filmreihe 2017 parallel in Neuseeland gedreht. Der Start von „Avatar – The Way of Water“ hat sich mehrfach verzögert. Nun soll der Film am 14. Dezember 2022 in die Kinos kommen.