Erster Sieg unter dem neuen Trainer Fitte Freiberger setzen ihr System erfolgreich um

Bis alles passte bei den Gastgebern, waren die Ravensburger gut unterwegs auf dem rutschigen Kunstrasenplatz beim Wasenstadion. Einmal brachten sie beinahe ihren Torjäger Daniel Schachtschneider in eine aussichtsreiche Schussposition, doch das funktionierte nicht. Die ersten zehn, 15 Minuten waren schon die beste Phase der Oberschwaben, die fortan enttäuschten und in der Offensive kaum noch Akzente setzen konnten. Auch ein paar personelle Wechsel von Trainer Steffen Wohlfarth in der zweiten Halbzeit sorgten für keine gravierenden Veränderungen im Spiel seiner Mannschaft. Die brachte nicht jene Eigenschaften wie Dynamik, Durchsetzungsvermögen, Kombinationssicherheit und Torgefahr auf den Platz, mit denen sie im Hinspiel den SGV noch mit 7:3 abgefertigt hatte und die sie eigentlich auszeichnen. Das lag natürlich auch mit an der hohen Einsatz- und Laufbereitschaft und dem Willen des Gegners, der Ravensburg nicht zur Entfaltung und kaum zu Torgefahr kommen ließ.