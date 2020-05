Erster Prozesstag im Mordfall Katharina K. Angeklagter spricht über den Tatabend

In der Neuauflage des Prozesses um den gewaltsamen Tod von Katharina K., einer jungen Mutter aus Backnang (Rems-Murr-Kreis), hat der Angeklagte zum ersten Mal zugegeben, seine Ex-Freundin erwürgt zu haben. In einer Stellungnahme, die einer seiner beiden Anwälte vorlas, gab Daniel E. an, es sei an jenem 8. November 2017 in einer Wohnung in Backnang zu einem Streit gekommen. „Dann habe ich die Beherrschung verloren und nur noch rot gesehen. Ich erinnere mich, wie ich sie stark gewürgt habe“, sagte E. Die junge Frau starb vor dem Sofa liegend, während ihre beiden Kinder in Nebenzimmern schliefen. Beim ersten Prozess hatte E. noch behauptet, nichts mit dem Tod seiner Exfreundin zu tun zu haben.