Erster Entwurf liegt vor So soll das neue Infektionsschutzgesetz aussehen

Homeoffice-Pflicht soll bundeseinheitlich verbindlich werden

„Diese Erleichterung entfällt allerdings wiederum am übernächsten Tag, wenn die maßgebliche Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 200 überschritten hat“, heißt es im Entwurf der Regierung. Zu diesem Zeitpunkt müssten dann die Schulen wirklich komplett schließen. Eine Notbetreuung an Schulen und Kitas würde dann zwar weiter möglich sein, allerdings mit „höchstens zwanzig vom Hundert der regulär Betreuten oder Beschulten“.

Die in Berlin bereits existierende Homeoffice-Pflicht, die dort mit vorgeschriebenen Corona-Schnelltest für im Büro Anwesende verknüpft wurde, soll dem Entwurf zufolge nun auch bundeseinheitlich verbindlich werden. Dafür hatten sich zuletzt vor allem die Sozialdemokraten eingesetzt. Konkret heißt es nun im Entwurf: „Der Arbeitgeber hat es den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder ähnlichen Tätigkeiten zu ermöglichen, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.“

Einzelhandel bleibt als „Notbremse“ geschlossen

Grundsätzlich soll auch der Einzelhandel im Zuge der Notbremsenregelung geschlossen bleiben – das vielerorts bereits praktizierte Freitesten würde damit wieder rückgängig gemacht. Ausgenommen wären wie bisher Lebensmittelgeschäfte und Läden des täglichen Bedarfs. Allerdings wird im Entwurf „der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, untersagt“. Auch wird nur eine bestimmte Anzahl von Kunden zugelassen.

Im Verkehrsbereich wird das Infektionsschutzgesetz nach dem Willen des Bundes vorschreiben, dass in Taxen, in der Schülerbeförderung sowie im ÖPNV und Fernverkehr für Fahrgäste und Personal „die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Gesichtsmaske“ besteht. Zudem heißt es in dem Regierungspapier: „Eine Höchstbesetzung der jeweiligen Verkehrsmittel mit fünfzig vom Hundert der regulär zulässigen Fahrgastzahlen ist sicherzustellen.“