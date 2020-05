Erster Autogottesdienst auf dem P+M-Parkplatz Pleidelsheim Mit der Lichthupe „Amen“ sagen

Pleidelsheim - Ordner in gelben Westen winken die Autofahrer herein. Ganz allmählich füllt sich der Park-und Mitfahrplatz an der Autobahnauffahrt von Pleidelsheim an diesem Morgen gegen 10 Uhr am Himmelfahrtstag. Gespannt sitzen die Besucher in den etwa 50 Autos und blicken zum Holzkreuz, das auf einem Tisch steht, der wiederum auf einem Pritschenwagen mit weißer Tischdecke und Topfpflanzen geschmückt ist.