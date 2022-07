Erste Runde im DFB-Pokal Gut gebrüllt: 1860-Coach erinnert vor BVB an Bayern-Blamage

"Ich kann mich noch immer erinnern an Vestenbergsgreuth...", sagte der gebürtige Oberpfälzer Köllner genüsslich in Erinnerung an eine der größten Pokal-Sensationen, die sich vor fast 20 Jahren in Franken zugetragen hatte. 1994 besiegte der damalige Regionalligist TSV Vestenbergsgreuth Bayern Münchens Starsensemble um Torwart-Titan Oliver Kahn und Weltmeister Lothar Matthäus sowie Trainer Giovanni Trapattoni in der ersten Runde mit 1:0 - rumms!