Erste Runde im DFB-Pokal Auf diesen Gegner trifft der VfB Stuttgart

Stuttgart - Der VfB Stuttgart stand am Samstag im Trainingslager in Kitzbühel vor der Herausforderung des amtierenden Champions-League-Sieger FC Liverpool. Anderswo in Deutschland spielte der Torgelower FC Greif gegen Hansa Rostock. Es ging um das Finale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern. Oberligist gegen Drittligist: Schlussendlich setzte sich der Favorit aus Rostock im Finale mit 3:0 durch. John Verhoek (29. Minute) und Korbinian Vollmann (81., 87.) schossen die Tore für die Kogge, die sich mit dem Einzug in den DFB-Pokal auf eine Finanzspritze freuen darf.