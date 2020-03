Erste Reaktionen von Vereinsvertretern zu Spielabsagen Viele erachten die Saison jetzt schon als beendet

Thomas Lembeck, Trainer vom aktuellen Tabellenführer der Kreisliga A1 Enz-Murr, dem TSV 1899 Benningen, wurde bei der Planung für das Training von der Nachricht über die Aussetzung des Spielbetriebs überrascht. „Das ist ein wenig so, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen.“ Auch er tut sich mit einer Bewertung schwer: „Ich bin ja schon seit zwei Wochen im Home Office als Vorsichtsmaßnahme. Es geht ja bei der ganzen Sache weniger um die Spieler oder um mich. Uns Jüngere würde es ja nicht so schwer treffen. Es geht ja mehr darum, die Älteren zu schützen. Wir stehen ja in Deutschland erst am Beginn der Entwicklung.“ Lembeck glaubt daher auch nicht, dass die Saison nochmal fortgesetzt wird. „Ich denke, dass sich die Verantwortlichen in den Verbänden mit dieser Entscheidung auch ein wenig Zeit verschafft haben, um dann zu entscheiden, wie man mit einem Abbruch der Saison umgeht. Wer steigt auf, wer steigt ab? Ich möchte auf jeden Fall nicht in der Haut der Entscheidungsträger stecken.“