Erste Höpfigheimer Schlossfestspiele Von Reisen, wichtigen Restaurationen und dem BMVÄ . . .

Stets im Mittelpunkt ihres Programms: der BMVÄ – „der beschde Mann von älle“. Dieser hat es wahrlich drauf, Komplimente zu machen. Auf den Schock, abends als Helene Fischer ins Bett gegangen und morgens als Andrea Berg aufgewacht zu sein, kontert er beim Frühstück nur trocken in Richtung seiner Liebsten: „Deine Augen funktionieren noch.“ Die Folge: Zig Mittel im Badzimmerschränkle, „das inzwischen aussieht wie eine Werkstatt beim Restaurator“, müssen her. Helga Becker erzählt Anekdoten aus dem Alltag. Erschafft Situation, in denen man sich immer wieder selbst entdeckt. Ob beim Sammeln von Bonuskarten, die man gar nicht braucht. „Ich habe jetzt eine ADAC Deutschland Campingcard, auch wenn ich gar nicht campen gehe. Aber da gibt es 0,25 Prozent auf 4 Prozent von . . .“ Oder beim Anstehen beim Metzger, wenn die Dame vor einem sich nicht entscheiden kann und der Kauf eines Leberkäs-Weck heutzutage fast schon zur Doktorarbeit wird. Kunstfigur Frau Nägele berichtet während ihres Programms von ihrem „Führerschein, der auf Reha in Flensburg ist“, wie sie bei einer Jugend-Reise nach Paris sofort mit dem Auto in den Kreisel im Arc de Triomphe kam, „dann aber eineinhalb Tage nicht mehr raus“ und von einem Wellness-Trip, der zum wahren Albtraum wurde. „Im Kneippbecken stand ich bis zum Bauchnabel im Wasser. Mir war so kalt, dass es, als ich aufs Klo musste, in der Schüssel gescheppert hat.“