Erste Daten Ist inzwischen weniger Zucker in Fertigprodukten?

Die Bundesregierung hatte Ende 2018 die von Klöckner vorgelegte "Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie" beschlossen. Dazu liegen inzwischen Vereinbarungen mit mehreren Branchenverbänden vor, die Ziele bis 2025 formulieren. Meist geht es um weniger Zucker. So soll in Frühstückscerealien für Kinder eine Reduzierung um mindestens 20 Prozent erreicht werden. In gesüßten Milchprodukten für Kinder und Erfrischungsgetränken sollen es minus 15 Prozent sein. Dabei sollen Rezepturen nach und nach umgestellt werden, damit es beim gewohnten Geschmack für die Kunden keine abrupten Änderungen gibt. Fortschritte bei den Reduzierungen bis 2025 sollen regelmäßig beobachtet werden.