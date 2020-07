Eröffnung des Biergartens in Oberstenfeld Eine Trostinsel für Freibadfreunde

Oberstenfeld - Ob wir den Biergarten rechtzeitig öffnen können, hing bis zum Schluss an einem seidenen Faden“ erinnert sich Birgit Rode, die mit ihrem Ehemann Ulrich Rode seit Jahren den Biergarten bewirtschaftet. Erst seit vergangenem Donnerstag ist klar: Es klappt! Als die Eheleute das Abstimmungsergebnis gegen eine Öffnung der Zweckgemeinschaft des Mineralfreibads erfuhren, dachten sie zuerst an eine Scherznachricht. „So viel, was das kostet!“ war die erste Reaktion von Ulrich Rode auf all die anderen Rettungsprogramme. Und da solle es nicht mehr für das überregional beliebte und bekannte Freibad reichen? „Das kann man doch nicht machen – geschlossen lassen!“, entfuhr es Ehefrau Birgit. Damit wären all ihre Investitionen in ein neues Kühlhaus und eine neue Bestuhlung umsonst gewesen – zumindest für diese Sommersaison, ganz zu schweigen von ihrer eigenen Schwimmleidenschaft und den vielen, über die Jahre gewachsenen Kontakten zu den Stammgästen. Zum Glück sei im Nachgang des Neins zur Öffnung der Becken eine Öffnung des Biergartens von den Räten positiv beurteilt worden.