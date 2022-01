Eröffnung am 1. Februar FC-Klause hat wieder einen Pächter

Es soll einen Mix aus schwäbisch-deutscher und mediterraner Küche geben.

„Ich hatte schon lange den Wunsch, etwas eigenes zu haben. Ich habe dann die Anzeige gesehen, und das Bild hat mir sofort gut gefallen. Ich bin dann mit meiner Frau mal nach Marbach gefahren und habe mir dieFC-Klause angeschaut. Und irgendwie habe ich mich gleich hier gesehen“, erzählt Dasbach. Er war nicht der einzige Kandidat, „aber er hat uns aus dem Pool an Interessenten am meisten überzeugt“, sagt Lars Kohler. Auch Dasbachs Konzept habe dem FC-Vorstand zugesagt. „Wir möchten einen Mix anbieten aus rustikaler schwäbisch-deutscher Küche und mediterranen Vorspeisen oder Pastagerichten“, kündigt er an, was die Gäste künftig erwartet. Und dass die Gäste auch kommen, so denn die Coronaverordnung es zulässt, da ist der neue Pächter zuversichtlich: „Wir sind ja bereits eine Weile hier vor Ort und es bleiben immer wieder Leute stehen und fragen nach. Manche haben auch schon Geschichten erzählt, die sie mit der FC-Klause verbinden. Also man merkt, dass doch viele darauf warten und sich drauf freuen. Und ich habe auch schon die ersten Reservierungen für Veranstaltungen im Sommer.“