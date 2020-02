Erneuter Porsche-Unfall Verkehrsunfall auf der K 1700

Pleidelsheim - Auf der Kreisstraße 1700 war ein 37 Jahre alter Porsche-Fahrer am Samstagmittag von Mundelsheim kommend in Richtung Pleidelsheim unterwegs. Gegen 15.30 Uhr geriet er am Ausgang einer Linkskurve ins Schleudern, drehte sich und prallte gegen die Leitplanke.