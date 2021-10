Erneuerung Minister Hauk gibt CDU-Bezirksvorsitz ab

Rufe nach Erneuerung der Landesspitze wegen Wahlniederlage

Diese Verjüngung soll beim Bezirksparteitag der CDU Nordbaden beschlossen werden, der turnusmäßig am 29. Oktober stattfindet. Das Revirement fällt in eine Zeit, in der wegen vieler Wahlniederlagen für die baden-württembergische CDU in Folge Forderungen nach einer Erneuerung an der Spitze der Landespartei lauter werden. Noch ist offen, ob Landesparteichef Thomas Strobl beim Wahlparteitag am 13. November mit einem Herausforderer zu rechnen hat. Bisher hat Strobl auch noch nicht offiziell erklärt, ob er sein Amt an der Spitze der Landes-CDU behalten will. In der Partei wird aber allenthalben damit gerechnet. Eine Verjüngung an der Parteispitze in Nordbaden könnte als Zeichen der Erneuerungsbereitschaft gewertet werden und vor dem Landesparteitag Druck aus dem Kessel nehmen.