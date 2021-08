Erneuerbare Energien Siemens Energy im Minus - Druck auf Windkrafttochter wächst

Der Ärger über die Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die Energy zwar zu zwei Dritteln gehört, aber eigenständig aus Spanien heraus arbeitet, ist unüberhörbar. Hohe Rohstoffpreise und vor allem Probleme bei Projekten mit Windkraftanlagen an Land haben die Ergebnisse so gründlich verhagelt, dass sie das eigentlich gut laufende Geschäft mit der konventionellen Energieerzeugung in der Sparte Gas and Power mit nach unten ziehen. Die Leistung könne nicht zufriedenstellen, kritisierte Energy-Chef Christian Bruch und spricht von einem "herben Rückschlag im Hinblick auf den Turnaround des Onshore-Geschäfts".