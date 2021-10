Der Druck in Baden-Württemberg wächst Klimaschutz soll schneller gehen

Stuttgart - Baden-Württemberg will den Ausbau erneuerbarer Energie radikal beschleunigen. Die Umsetzungszeit von der Planung bis zum Bau neuer Anlagen soll mindestens halbiert werden. „Dafür stehe ich absolut ein“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach der Sitzung des Kabinetts am Dienstag. Es dauere bis zu sieben Jahre, bis etwa Windräder in Betrieb gehen könnten. Die Ausführung werde immer langwieriger. Das müsse sich ändern, „sonst gerät der Wirtschaftsstandort Deutschland ins Hintertreffen“, sagte er.