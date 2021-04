Ernährung und Klimaschutz Gesund und nachhaltig essen – so geht’s

„Wer versucht, der Jahreszeit angepasst zu essen, und das isst, was aus der Region und dem Ökolandbau kommt, tut schon viel für die Nachhaltigkeit“, sagt Jan Frank.

Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung:

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat ihre Empfehlungen und Qualitätsstandards etwa für die Gemeinschaftsverpflegungen in Einrichtungen wie Kantinen, Kitas und Schulen aktualisiert. Sie berücksichtigen gesundheitsfördernde und nachhaltige Kriterien zugleich. Demnach sollten Getreideerzeugnisse – möglichst in Vollkornvarianten – zusammen mit Gemüse einschließlich Hülsenfrüchten und Salat sowie Obst mindestens drei Viertel der empfohlenen Lebensmittelmengen ausmachen.

„Im Gegenzug kann bei weniger Fleisch in den Gerichten stärker die Qualität und damit auch das Tierwohl beachtet werden“, heißt es. Gerade in Schulen und Kitas sollten Fleisch, Wurstwaren und Fisch nur in Maßen angeboten werden, sagt Stephanie Klein von der DGE: „Das heißt einmal pro Woche“.

Gesundes und vollwertiges Essen für Kinder:

Gerade in Kitas und Schulen sei es wichtig, dass das Essen vollwertig und gesund ist. Das betonen sowohl Ernährungswissenschaftler Jan Frank als auch Sonja Fahmy und Stephanie Klein, die beim DGE-Projekt In Form in der Gemeinschaftsverpflegung für die Kita- und Schulverpflegung verantwortlich sind. „Was Kinder und Jugendliche essen, beeinflusst ihre Gesundheit und Entwicklung, und es prägt zugleich entscheidend ihren Geschmack, oft für das weitere Leben“, so Fahmy und Klein. Daher sei es wichtig, Kinder möglichst früh an vielfältige Speisen zu gewöhnen.