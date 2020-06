Ermittlungserfolg der Polizei Ludwigsburg Autoschmuggel im großen Stil aufgedeckt

"International agierendes Netzwerk zerschlagen"

Am 24. Juni schlugen die Ermittler dann in einer koordinierten Aktion zu und durchsuchten 19 Wohn- und Geschäftsräume bei insgesamt neun Tatverdächtigen in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Stuttgart, Reutlingen, Rems-Murr-Kreis und Göppingen. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und des Zollfahndungsamts Stuttgart wurden durch Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg und der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz, sowie des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Reutlingen unterstützt. "Durch das professionelle Zusammenwirken von Polizei und Zoll ist es gelungen, ein international agierendes kriminelles Netzwerk zu zerschlagen. Gewinnbringend war dabei auch die gute Zusammenarbeit des Landratsamts Böblingen mit den Ermittlern", sagt der Leitende Kriminaldirektor und Leiter der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Matthias Bölle. "Hier wurde unkompliziert und konstruktiv kooperiert, so dass wir jetzt auf ein gutes vorläufiges Ergebnis der Ermittlungen schauen können."

Nach dem bisherigen Stand fanden die Ermittler bei den Durchsuchungen etwa 50.000 Euro Bargeld sowie verschiedene Datenträger und Unterlagen. Bei einem Tatverdächtigen stieß man auf zwei Sturmgewehre russischer Bauart, Munition, zwei Handgranaten und einem Kleinkalibergewehr. Die Überprüfung der Waffen und Sprengmittel dauern noch an. Eine der Tatverdächtigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Sie wurde durch Kriminalbeamte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeitgleich zu den Durchsuchungsmaßnahmen in Baden-Württemberg schlugen Ermittler des Zollfahndungsamt Berlin in der Hauptstadt zu. Dort hatte sich ffenbar ebenfalls eine deutsch-libanesische Gruppierung gebildet, die Bezüge zu der Gruppe in Baden-Württemberg haben und dabei vor allem deren Beziehungen bei der Beschaffung von Zulassungspapieren und Sachverständigengutachten ausgenutzt haben soll. In Berlin durchsuchten die Beamten insgesamt 15 Objekte und vollstreckten drei Haftbefehle.