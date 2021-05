Ermittlungen gegen 73-Jährigen Gefährdete Porschefahrer Polizisten?

Marbach - Polizisten des Reviers Marbach haben am Sonntag gegen 22 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Marbach Autofahrer kontrolliert. Während zwei Beamte dafür auf der Straße standen, näherte sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ein Porsche offenbar zügig. Einer der Polizisten gab dem Fahrer mit Kelle und Taschenlampe Anhaltezeichen. Doch der Fahrer bremste nicht und fuhr so dicht an den Polizisten vorbei, dass diese sich ans Auto drücken mussten, das sie gerade kontrollierten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Porsche wenig später stoppen.