Ermittlungen der Polizei Stuttgart laufen Bürgermeisterkandidat stirbt bei Streit

Oberman, der außerhalb der Wohnung, in der der Streit stattgefunden hatte, angetroffen wurde, war so schwer verletzt, dass der Versuch der Rettungskräfte, ihn zu reanimieren, vergeblich blieb. Er starb noch am Tatort in der Stuttgarter Rosensteinstraße. Der 33-jährige Beteiligte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dazu, ob er als Beschuldigter geführt wird, wollte sich die Polizei am Dienstag noch nicht äußern.