Erlebbare Steillagen Benninger Aussichtsterrasse eingeweiht

Benningen - Sie liegt genau dort, wo der Blick auf Benningen am schönsten ist: die neue Aussichtsterrasse mitten in den Steillagen oberhalb des Gewerbegebiets. Fertig ist sie schon seit einer ganzen Weile, die Einweihung mit allen am Bau Beteiligten musste zunächst wegen Corona und zuletzt wegen der Weinlese warten. „Wir wollten eine kleine offizielle Einweihungsfeier,“, erklärte der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon. „Das Projekt ist einfach zu wichtig.“ Und am Mittwoch klappte es dann doch – und auch noch bei sonnigem Oktoberwetter.