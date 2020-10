Erinnerungen eines Zeitzeugen Die Grenze flößte dem Zöllner Respekt ein

Affalterbach - Es war ein sonniger Tag im Juni 1965, als der Zollbeamte Olaf Heinrich bei seiner Streife entlang der Berliner Stadtgrenze eine Zufahrtsstraße am Teltowkanal in Richtung Grenzpunkt Dreilinden entlangging. Heinrich, heute 78 Jahre alt und längst im Ruhestand in seinem Häuschen in Affalterbach, lässt die Erinnerung an das, was dann geschah, immer noch nicht kalt. „Ich sah ein Motorboot mit einem Mann und einer Frau in Richtung Grenze fahren.“ West-Berlin endete etwa zehn Meter später an Stacheldrahtbarrieren, die von der DDR im Flussverlauf errichtet worden waren.