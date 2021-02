Erinnerungen an die Champions League Als der VfB Stuttgart gegen Lionel Messi und Co. auftrumpfte

Stuttgart - Elf Jahre ist es her, dass elf Männer am Abend in Trikots mit rotem Brustring auf den Rasen in der Mercedes-Benz Arena einliefen. Angeführt wurde die Mannschaft des VfB Stuttgart am 23. Februar 2010 von Kapitän Matthieu Delpierre, um der damals fußballerisch größten Herausforderung zu begegnen. Der FC Barcelona gastierte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in der Schwabenmetropole.