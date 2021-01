Erinnerungen an das 0:6 des VfB Stuttgart Als der FC Augsburg mal wieder einem VfB-Coach zum Verhängnis wurde

Lesen Sie hier: Jetzt äußert sich auch der Fanausschuss zum Streit beim VfB

Bruno Labbadia musste im August 2013 nach einem 1:2 beim FCA beim VfB gehen. Im November 2014 trat Armin Veh als VfB-Coach zurück, nachdem er 0:1 gegen die Augsburger verloren hatte. Und Alexander Zorniger unterlag mit dem VfB im November 2015 0:4 gegen den FCA, ehe er freigestellt wurde. Das Bittere aus Sicht der Rot-Weißen: Zwei dieser gescheiterten Beziehungen mit einem Coach folgte der Abstieg.

Diesmal andere Voraussetzungen

In der Saison 2015/2016 reichte ein Zwischenhoch unter Jürgen Kramny nicht, den Gang in Liga zwei zu verhindern. Nach Weinzierls Aus schaffte Nico Willig nicht die Wende – der VfB scheiterte in der Relegation an Union Berlin und musste abermals runter. „Ich wünsche der Mannschaft alles Gute“ und „Ich wünsche dem Verein alles Gute.“ Das hatte Weinzierl noch gesagt, als er im April 2019 vom Parkplatz an der Mercedesstraße gefahren war. Seine Wünsche verhallten – zumindest kurzfristig.

Lesen Sie hier: Die jungen Wilden 2021 – im Vergleich mit dem Original

An diesem Sonntag (15.30 Uhr) tritt der VfB nun wieder einmal beim FC Augsburg an. Es wird kein leichtes Spiel – es hat aber einen Vorteil. Der Trainerjob beim VfB steht diesmal nicht auf dem Spiel.