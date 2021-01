Eric Jerome Dickey US-Bestsellerautor mit 59 Jahren gestorben

Debütroman „Sister, Sister“ erschien 1996

Er wurde 1961 in Memphis, Tennessee, geboren und lebte seit 1983 in Los Angeles, das in vielen seiner Werke eine Rolle spielte. Zunächst arbeitete er als Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrtindustrie, ehe er Schriftsteller wurde. 1996 erschien sein Debütroman „Sister, Sister“ über junge schwarze Frauen. Neben Romanen und Kurzgeschichten verfasste er auch eine Miniserie für Marvel Comics mit Storm (X-Men) und Black Panther.