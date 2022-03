Erhöhung der Elektroautoproduktion Mercedes eröffnet US-Batteriewerk

Das Batteriewerk in Bibb County nahe der seit über 25 Jahren bestehenden Mercedes-Autofabrik in Tuscaloosa spielt in der Elektrostrategie eine tragende Rolle. „Wir sind stolz darauf, damit auch neue, zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen, um vollelektrische SUVs „Made in the USA“ in einem Werk zu bauen“, verkündete Källenius am Dienstag in Alabama. Um seine US-Produktion für die Elektromobilität fit zu machen, hatte der Konzern in den vergangenen Jahren rund eine Milliarde Dollar in die Hand genommen.