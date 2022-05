Erhöhtes Hautkrebsrisiko Bundesbürger vernachlässigen Sonnenschutz

Viele verwenden nur im Urlaub oder im Freibad Sonnencreme

Obwohl vier von fünf Deutschen der Schutz vor Sonneneinstrahlung sehr wichtig ist, gab fast jeder zweite Mann (46 Prozent) und ein Viertel aller Frauen (24 Prozent) an, im Frühjahr und Sommer allenfalls im Urlaub oder im Freibad Sonnenschutz zu verwenden. Und nur jeder Zweite weiß, was der Lichtschutzfaktor bei Sonnenschutzmitteln bedeutet. Auch die Krebsfrüherkennung, deren Kosten die gesetzliche Krankenkassen alle zwei Jahre ab einem Alter von 35 Jahren übernehmen, wird noch zu wenig genutzt: Etwas mehr als jeder Vierte ab 35 Jahren (28 Prozent) hat das Angebot des Hautkrebs-Screenings bisher nicht in Anspruch genommen. Gudula Kirtschig, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg, rät: „Wer sich schon in jungen Jahren beim Screening mit seinem eigenen Hautkrebsrisiko auseinandersetzt, wird achtsamer mit seiner Haut umgehen.“