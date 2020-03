Erhebliche Auswirungen Coronakrise führt zu Verschiebungen im Lebensmittelmarkt

Auch bei Eiern gebe es deutlich stärkere Nachfrage in Supermärkten, deswegen müssten auch mehr Eier in Kleinverpackungen bereitgestellt werden. Ein Nachfrage-Anstieg nach Weizenprodukten wie Mehl, Brot und Nudeln wirke sich etwa auch auf Mühlen aus. Bei manchen Produkten ziehen Preise laut dem Bericht zumindest leicht an - etwa für Äpfel, die mehr gekauft würden. Auch Speisekartoffeln sind stärker gefragt. Voraussichtlich müssten Lager geöffnet werden, die eigentlich erst für später vorgesehen waren. Bei Rindfleisch sind die Preise dem Bericht zufolge unter Druck. Seit Mitte März stockten Warenströme aus Deutschland nach Italien, Frankreich und Spanien.