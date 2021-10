Erhalt der Streuobstwiesen Ohne Liebe zum Stückle geht es nicht

Weil aber keine Wiese von allein Erträge bringt, versucht der Verein außerdem auch das Interesse an der Landschaftspflege als solche zu fördern: „Wir bieten Schnittkurse an, sowohl den Winterschnitt als auch den Sommerschnitt.“ Das finde Anklang, bis zu 70 Lernwillige seien schon gekommen. Auch jüngere Leute zeigten Interesse. „Aber es gibt wenig Wissen, was man für eine solche Wiese alles im Blick haben und tun muss.“ Mitunter sei auch ein Problem, dass manch „Stückle“ schon verwildere, aber auch nicht verkauft oder verpachtet würde.

Falsche Vorstellungen in Sachen Arbeitsaufwand

Auch Eric Hirsch, Umweltbeauftragter der Stadt Steinheim, hat das Sterben vieler Stückle beobachtet: „In den vergangenen 60 Jahren sind sie schätzungsweise um die Hälfte zurückgegangen.“ Rege Bautätigkeit habe besonders zum Rückgang beigetragen: „Oft waren das minder gute Böden, die am Rand der alten Siedlungen lagen.“ Neue Leute zu rekrutieren, sei nicht leicht. Es sei schwierig, die Grundstücke zu verpachten. Interessenten hätten falsche Vorstellungen, sie stellten sich eher ein Art Freizeitgelände vor. Aber Streuobstwiesen machen viel Arbeit. Hirsch stimmt zu, dass eine Finanzierung über die Produkte nicht möglich ist. Er sieht aber eine Chance in „Aufpreisprojekten“, wie dem ASS und dem „Steinkauz“ in Beilstein: „Das funktioniert.“

Es gebe auch Unterstützung durch das Land in Form eines Förderprogramms. Für zwei Pflegeschnitte in fünf Jahren gebe es je 15 Euro pro Baum. Möglich sei eine solche Förderung nur über einen Sammelantrag. Und wie sieht es auf Kreisebene aus? Im Landratsamt Ludwigsburg betont man, wichtiger als Mindesterlöse sei eine größere Wertschätzung der Arbeit. Hilfreich seien da Aktionen, die dafür sorgten, dass das reife Obst von den Wiesen kommt. „Jeder, der sich bückt und die Äpfel bei Produzenten pressen und in Bag-in-Box füllen lässt, ist ein Gewinn.“, so Pressesprecher Markus Klohr.

Kommunen sollen Besitzer und Pächter zusammenbringen

Skeptisch sieht Hutters Vorschlag auch Oliver Hartstang, der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Großbottwar (OGV). Die Forderung nach einem Mindestlohn klinge, „nach einem Gießkannenprinzip mit hohem bürokratischen Aufwand“. Besser seien da „gezielte Förderungen für Kleinerzeuger und Aufpreisvermarkter.“ Hartstang sieht auch Dilemma in der Frage, wie die Areale an jüngere Interessenten vermittelt werden können. Deren Zahl wachse, aber es würden oft nicht mal die schlecht gepflegten Wiesen verkauft, oder absurde Preise aufgerufen. Da seien die Kommunen gefordert: Sie sollten auf die Besitzer zugehen und „Möglichkeiten zum Verkauf oder zur Verpachtung zeigen“.

