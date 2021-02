Ergebnisbericht am Mittwoch "Taskforce Zukunft Profifußball" soll Änderungen einleiten

Seifert selbst hatte in der Pandemie immer wieder Veränderungen angemahnt - zum Beispiel: "Wenn es möglich ist, Managergehälter zu deckeln, dann muss es auch möglich sein, Gehälter von Beratern und Spielern zu deckeln." Gerade die Millionensaläre der Profis und hohen Ablösesummen werden in der Wirtschaftskrise kritisch gesehen.

Vielerorts wurde ein Gehaltsverzicht bei den Bundesligisten debattiert oder auch umgesetzt, selten aber transparent und dauerhaft. Immerhin geht es auf dem deutschen Transfermarkt nicht mehr ganz so vogelwild zu: In der am Montag abgelaufenen Winter-Wechselperiode investierten die Vereine keine 50 Millionen Euro. Im Vorjahr gaben sie noch fast 200 Millionen Euro zur Saison-Halbzeit aus.

"Dass der Profifußball sich ändern wird, davon bin ich nach den Sitzungen und dem Austausch in der Taskforce überzeugt. Dass das nicht Knall auf Fall gehen wird, das ist uns, denke ich, allen bewusst", sagte Arbeitsgruppenmitglied und Bundestagsabgeordnete Britta Dassler (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Dafür gebe es einfach zu viele unterschiedliche Interessen.

Sig Zelt von der Fan-Organisation "ProFans" ist skeptisch, dass die Taskforce viel bewirkt. "Wenn es Veränderungen geben soll, müssen die entscheidungsrelevanten Leute das auch wirklich wollen", sagte Zelt den Zeitungen "Münchner Merkur" und "tz". "Und diesen Eindruck habe ich nicht. Da kann man Gesprächsrunden bis zum Abwinken führen, Taskforces ohne Entscheidungsbefugnis gründen. Am Ende wird man sagen: Wir haben Standpunkte ausgetauscht. Mehr aber auch nicht. Leider."

Die Fan-Organisationen haben im Projekt "Zukunft Profifußball" selbst Konzepte erarbeitet. "Basisnah, nachhaltig und zeitgemäß" soll das Geschäft künftig sein. Wieweit sich die Fans und vor allem die treuen Ultra-Szenen vom Profifußball distanziert haben, wird ohnehin erst klar werden, wenn irgendwann wieder Zuschauer in die Stadien dürfen.

