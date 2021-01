Ergebnis nicht belastet VW-Konzern verfehlt CO2-Ziele 2020 leicht

Insgesamt hatten die Folgen der Pandemie im abgelaufenen Jahr die Auslieferungen des VW-Konzerns um 15,2 Prozent abrutschen lassen. Deutliche Zuwächse gab es aber bei alternativen Antrieben: Für reine E-Fahrzeuge meldete der Konzern weltweit mehr als eine Verdreifachung auf knapp 232 000 Stück, bei Plug-in-Hybriden eine Steigerung um 175 Prozent auf über 190 000 Exemplare. Innerhalb der EU einschließlich Großbritannien, Norwegen und Island stieg der Anteil elektrifizierter Wagen an den Verkäufen um 8 Punkte auf 9,7 Prozent.

Die Kernmarke VW Pkw allein betrachtet erfüllte die CO2-Vorgaben 2020 nach vorläufigen Angaben des Unternehmens bereits mehr als nötig: Sie erreichte bis zum Jahresende - auch dank des Starts der neuen ID-Reihe - einen Neuwagen-Flottenschnitt von 92 Gramm je Kilometer, 5 Gramm unter dem Ziel. Auch Audi mit dem e-tron liege bereits unterhalb seiner Markenschwelle, genauere Angaben hierzu gab es zunächst nicht. Die Luxusmarken Lamborghini und Bentley mit ihren großen Sportwagen und Limousinen zählen nicht in die Konzernbilanz und werden getrennt ausgewertet. Bis 2050 strebt die VW-Gruppe die Klimaneutralität an, in den kommenden fünf Jahren fließen rund 46 Milliarden Euro in den Ausbau der E-Mobilität und Hybridtechnik.

Der Konkurrent BMW schaffte 2020 Unternehmenskreisen zufolge die Einhaltung seines CO2-Flottenziels. Er blieb nach Informationen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX schon im vorigen Jahr deutlich unter den Vorgaben: Die Münchener unterschritten mit 99 Gramm das Soll um rund 5 Gramm. BMW-Chef Oliver Zipse hatte sich des Öfteren selbstbewusst gegeben, was das Erreichen der Klimaziele angeht.

