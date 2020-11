Ergebnis der Umfrage zum VfB Stuttgart Das ist der beste Sechser aller Zeiten beim VfB

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga auf Eintracht Frankfurt trifft, dann werden der Japaner Wataru Endo und der Belgier Orel Mangala auf den beiden Positionen der Doppel-Sechs im Mittelfeld die Fäden ziehen. Als so genannte Staubsauger vor der Abwehr, Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff oder Akteure im Maschinenraum des Stuttgarter Spiels sind in der langen Tradition des Vereins für Bewegungsspiele von 1893 aber auch vor ihnen schon viele Profis aufgelaufen.