Erfolgsserie „Inspector Barnaby“ tritt wieder an

Das ist aber kein Makel am konservativen Titelhelden einer der weltweit beliebtesten TV-Serien, die Großbritannien je hervorgebracht hat. Solche Unwissenheit ist der Markenkern von Barnaby: Der dem Pensionsalter mittlerweile gefährlich nahe rückende, von Neil Dudgeon verkörperte Beamte ist der Champion all jener Zuschauer, die schon lange nicht mehr alle Trends, Moden und Entwicklungen einer wandlungsfreudigen Welt in Echtzeit mitbekommen.