Erfolgreicher Auswanderer Mit deutscher Backkunst nach Toronto

Schon 2018 hat er seine Englischkenntnisse auf einer Sprachschule in Toronto perfektioniert. Im Anschluss ging er nach New Brunswick. So nennt sich das neue Braunschweig an der kanadischen Ostküste. Wie klein doch die Welt ist: Beim Sohn des früheren Betreibers des Cafés Hofer in Steinheim startete er in dessen neuem Betrieb in New Brunswick als Bäckergeselle. Später reifte in ihm der Entschluss, in Deutschland auf die Meisterschule zu gehen. Im Juni hat er nach nur sechs Monaten erfolgreich abgeschlossen.