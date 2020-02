Erfolgreich bei Jugend musiziert Es regnet erste Preise für Musiker

Der Wettbewerb findet auf drei Ebenen statt. Zu Beginn stehen die Regionalwettbewerbe der einzelnen Landkreise. Von dort können Schüler zum Landeswettbewerb, der von Mittwoch, 25. März, bis Sonntag, 29. März, in Tuttlingen stattfindet, weitergeleitet werden. Von der Bottwartäler Musikschule sind die Blockflötenensembles, der ältere Jahrgang der Streicherensembles und Theresa Bogisch an der Harfe zum Landeswettbewerb weitergeleitet worden. „Alle anderen Preisträger können altersbedingt noch nicht zum Landeswettbewerb zugelassen werden“, erklärt Häge-Nüssle, die auch Regionalsprecherin der 14 teilnehmenden Musikschulen ist. Wer sich auch beim Landeswettbewerb gut präsentiert, kann zum Bundeswettbewerb zugelassen werden, der in diesem Jahr von Donnerstag, 28. Mai, bis Donnerstag, 4. Juni, in Freiburg im Breisgau stattfindet. „Die Teilnahme dort geht dann aber wirklich schon in Richtung Profibereich“, sagt die Schulleiterin. Altersgemäß hätten Theresa Bogisch sowie die Blockflötenensembles die Aussicht auf den Bundeswettbewerb.