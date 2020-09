«Erfolge nicht gefährden» Steinmeier lädt zum Dialog im Kampf gegen Corona

Steinmeier hatte mehrere Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Gegner oder Kritiker der Corona-Maßnahmen, zu einer sogenannten Kaffeetafel eingeladen. Der Bundespräsident wies in der Debatte auf die hohe Zustimmung in der Bevölkerung zu den Maßnahmen hin. Er hoffe, dass Deutschland Erfahrungen wie in Frankreich oder Spanien erspart bleiben, sagte Steinmeier zu der Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle. "Vielleicht sind wir ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs." Die Zahl der Corona-Opfer sei in Deutschland wohl deshalb so gering, "weil wir dieses Management hatten".