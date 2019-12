Erfolg in Dritter Handball-Liga SG Schozach-Bottwartal fährt „dreckigen Sieg“ ein

Die Nellingerinnen bedankten sich für die Einladung zurück in die Partie. Bis zur Pause verkürzten sie auf 7:14, ehe sie nach Wiederanpfiff nochmal einen Zahn zulegen. Hingegen knüpfte die SG nahtlos an die letzten Minuten der ersten Halbzeit an. „Nellingen hat in dieser Phase deutlich besser gespielt. Weil sie weniger Fehler gemacht haben, konnten wir nicht mehr in den Gegenstoß kommen. Irgendwann waren sie obenauf und bei uns war der Wurm drin“, stellte Stettner fest.