Erfolg gegen Manchester United Als der VfB Stuttgart das „Wunder von Cannstatt“ vollbrachte

Stuttgart - Es gibt bestimmte Tage, an die man sich als jemand, der es mit dem VfB Stuttgart hält, vermutlich immer erinnern wird. Den 19. Mai 2007 zum Beispiel, an dem die Weiß-Roten sich nach einem 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen Energie Cottbus sensationell zum Deutschen Meister krönten. Oder den 1. Oktober 2003. In einem denkwürdigen Spiel feierte der Verein mit dem Brustring einen seiner größten Siege. Der Gegner war kein geringerer als Manchester United, zu dieser Zeit im europäischen Spitzenfußball wohl das Maß aller Dinge.