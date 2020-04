Erfolg für Höpfigheimer Volleyballerinnen Unverhoffter Aufstieg für den SFC

Doch nun hat es der SFC Höpfigheim erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga geschafft. „Das ist schon so etwas wie ein Meilenstein“, findet Bochmann, der allerdings noch nicht sicher ist, ob die Premieren-Saison wie derzeit geplant im Herbst starten wird. „Momentan ist ja nichts sicher.“ Fraglich ist auch noch, ob man weiterhin in der kleinen Melchior-Jäger-Halle spielen darf oder in die Steinheimer Riedhalle umziehen muss. „Es kann sein, dass wir im ersten Jahr eine Sondergenehmigung bekommen. Aber wenn wir uns dauerhaft in der Bezirksliga halten, ist die Halle zu klein“, sagt Peter Bochmann. Doch das ist alles noch Zukunftsmusik. Im Moment warten die Höpfigheimer Volleyballerinnen vor allem darauf, dass die Krise vorüber geht und sie endlich ihre verdiente Aufstiegsparty feiern dürfen.