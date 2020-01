Erfolg für den Bottwartal-Marathon Zum sechsten Mal in Folge die Nummer eins im Ländle

Was die künftigen Platzierungen beim Voting von marathon4you betrifft, so sieht der Organisationschef kaum noch Steigerungspotenzial. In der Kategorie „Landschaftsläufe“ gebe es am Rennsteiglauf im Thüringer Wald kein Vorbeikommen. „Das ist eine Kult-Veranstaltung, die es schon vor der Wende gab. Das ist eine ganz andere Liga“, betont Petermann. Und was die Gesamtwertung betrifft, so sei „vielleicht noch ein Plätzchen mehr denkbar. Aber man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass alle anderen Läufe da oben im Vergleich zu uns mindestens die dreifache Teilnehmerzahl haben. Da bräuchten wir eine wahnsinnig hohe Abstimmungsquote unserer Teilnehmer, um da mitspielen zu können. Ich denke, dass das Ergebnis von diesem Jahr so ziemlich das Optimum ist“, weiß Petermann.