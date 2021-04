Erdrausch in Erdmannhausen Vom Hobby zum Erntekörbe-Lieferanten

Erdmannhausen - In der Erde wühlen und dabei ganz mit der Natur verbunden sein – das ist etwas, das Andrea und Markus Wagner aus Marbach so richtig gepackt hat und das ihnen nun im Nebenerwerb einen Teil ihrer Lebensgrundlage sichern soll. Denn das Hobby soll nicht mehr nur Hobby sein. Mit dem Gärtnern will das Ehepaar nun auch etwas verdienen. Unter dem Namen „Erdrausch“ betreiben die beiden auf einem Demeter-Acker der Familie Bay in Erdmannhausen seit vergangenem Jahr regenerativen Gemüseanbau. Mit der Ernte wollen sie in diesem Jahr von Juni bis etwa Ende Oktober nun auch Gemüsekörbe anbieten – und nicht nur ihre eigene, sondern auch andere Familien glücklich machen.