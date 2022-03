„Erdrausch“ in Erdmannhausen Schönheiten des Gartens zum Ernten

„Viel positives Feedback“

Wer will, kann in einem Liegestuhl Platz nehmen, Familien auch einen ganzen Nachmittag oder Samstag zwischen Beeten und Blühpflanzen verbringen, die das Areal bereichern. „Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, wie schön hier alles zu betrachten ist“, sagt Markus Wagner. Um den Aufenthalt schöner zu machen, pflanzen die Wagners an diesem Wochenende im Sitzbereich einen Kirschbaum. Der soll Schatten und Früchte spenden. Auf Kinder warten Spielgeräte. So können sie beim Ernten helfen, wenn sie wollen oder aber auch etwas für sich machen. Neben Familien mit kleinen Kindern auch Uromas und Uropas, erzählt die Pädagogin Andrea Wagner, die derzeit noch in Elternzeit ist: „Wir haben hier viele tolle Begegnungen von Groß und Klein.“