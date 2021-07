Erdogan-Kritiker Erk Acarer Drohschreiben mit hart gekochtem Ei

Acarer geriet erst vor Kurzem in die Schlagzeilen, als er an seinem Wohnort in Neukölln von drei Männern angegriffen wurde, die ihn von seiner kritischen Haltung gegenüber der türkischen Regierung abbringen wollten. Auch damals hat er Bilder seiner Verletzungen in den sozialen Netzwerken geteilt und damit großes Aufsehen erregt. In einem Gastbeitrag in der ZEIT hat er die deutsche Regierung dafür kritisiert, dass er nicht genug Schutz bekommen habe, obwohl bekannt ist, dass er sich seit Jahren kritisch über die türkische Regierung äußert.