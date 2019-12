Erdmannhausen wächst Ein Baugebiet für 150 Menschen

Erdmannhausen - Der Bedarf an Wohnraum ist auch in Erdmannhausen hoch. Darauf hat die Gemeinde reagiert und in der Ratsrunde am Donnerstag den Aufstellungsbeschluss für das Neubaugebiet „Südwestliche Riedstraße“ gefasst. Darin sollen etwas mehr als 150 Menschen in 80 Wohneinheiten eine Heimat finden, teilte die Verwaltung auf Nachfrage mit.