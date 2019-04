Erdmannhausen Von der großen Bühne rein ins Wohnzimmer

Es ist die reduzierte Version von „Latin Quarter“, die im Fischer’schen Wohnzimmer ihr Equipment aufgeschlagen hat und feine Rockmusik präsentiert. In moderater Lautstärke versteht sich, denn Martin Fischer ist Bewohner eines Mehrfamilien-Wohnhauses und will es sich natürlich nicht mit den Nachbarn verderben. „Bislang gab es glücklicherweise keine Beschwerden.“ Die Musik von „Latin Quarter“ begleitet den Fan „schon zwei Drittel seines Lebens“. Dass die Band in diesem Jahr keinen Auftritt in Baden-Württemberg haben sollte, wollte er aber nicht akzeptieren. Er stößt sich an der Philosophie vieler Veranstalter, „dieselben Musiker maximal alle zwei Jahre auftreten zu lassen“. Für den Erdmannhäuser ist das Konzert in diesem Jahr ein eigenes Geburtstagsgeschenk, wenn auch zwei Tage später.