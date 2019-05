Erdmannhausen Vom Rennfahrer über das Fernsehen zur Kunst

Weitere Fernsehformate wie etwa die „Männer-Model-WG“, ein Moderatoren-Casting und „Game of Clones“ im vergangenen Jahr folgten. „Ich habe mit meinem Typ und meiner Geschichte da ganz gut reingepasst“, weiß Eismann heute. „Es war das krasseste Projekt“, blickt er nachdenklich auf jene Rolle in der wöchentlichen Serie zurück, die ihm plötzlich auch eine Hauptrolle zugemutet hatte. Diese gab ihm obendrein die Chance „das letzte Etwas in mir wiederzufinden“. Denn sich der Aufgabe zu stellen, Mädchen zu begegnen, die sich optisch enorm ähneln – deshalb auch der Name Klon – und sie besser kennenzulernen, bedeutete für ihn, den Blick zu verändern: Zu lernen, genauer hinschauen und das, was an der Person wesentlich ist, zu erforschen. Seine Teilnahme bei den Fernsehshows hätte ihm gezeigt, welche Prioritäten er im Leben setzen wolle und was wirklich kostbar für ihn sei. „Auch, wenn es vielleicht Trash-Formate sind – ich bereue nichts. Diese Erfahrungen haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin.“