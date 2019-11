Erdmannhausen Ungut

Jetzt gilt natürlich auch für Franz Pilhartz das gesprochene Wort. Und wenn der altgediente und sich um die Gemeinde verdient gemachte Gemeinderat das sagt, dann muss ich das nicht nur respektieren sondern auch glauben. Und doch fällt es schwer, die leisen Zweifel nicht lauter werden zu lassen. Sich auf eine Liste zur Kommunalwahl stellen zu lassen ist eine bewusste Entscheidung. Vor allem für jemanden, der nicht zum ersten Mal in den Ring steigt, sondern ein erfahrener Kommunalpolitiker und zudem seit 20 Jahren Bürgermeister-Stellvertreter ist. Kurzum: Für jemanden, der so gut wie sicher sein kann, auch nach dem Urnengang der Bürger wieder am Ratsrund zu sitzen. Franz Pilhartz hat sich entschieden, noch einmal anzutreten und wurde am 26. Mai wieder ins Gremium gewählt. Zwar hat ihn Vanessa Gruber als Stimmenkönigin überholt, doch die Freien Wähler gingen als die prozentual stärkste Fraktion aus dem Rennen.