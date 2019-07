In den kommenden Monaten steht für den Erdmannhäuser nun ein straffes Programm auf dem Plan. Einem weiteren BWJ-Lauf am kommenden Wochenende in Köngen folgt am 9./10. August ein Europameisterschaftslauf im französischen Ancelle. Danach gibt es für Jonas Schiele bis Ende Oktober kein einziges Wochenende mehr ohne Wettkampf, neben EM und BWJ geht es auch zur Deutschen Meisterschaft am 19. Oktober.