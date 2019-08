Erdmannhausen/Trial Die ganze Familie ist dem Motorradtrial verfallen

Bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften steht Jonas derzeit auf Platz zwei, bei der Deutschen Meisterschaft erreichte er im dritten und vierten Lauf die Plätze eins und zwei. Wohlgemerkt tritt er hier in seiner Spur auch gegen Erwachsene an. Dass es in der Gesamtwertung nach sechs Läufen nicht für ganz vorne reichen wird, hat einen bestimmten Grund: „An den ersten beiden durfte ich nicht teilnehmen, da dort auch auf öffentlichen Straßen gefahren wurde. Ich habe aber noch keinen Motorrad-Führerschein“, sagt der 14-Jährige, der diesen nun aber mit einer Ausnahmeregelung des Landratsamtes machen darf – und wohlgemerkt ausschließlich für den Trialsport nutzen darf. Kommendes Jahr kann er bei den Deutschen also voll angreifen.

Und nebenbei darf man auf die Reaktion seines Fahrlehrers gespannt sein, wenn der junge Erdmannhäuser seine erste Praxisstunde erhält. „Ich habe Jonas gesagt, er soll nicht gleich mit einem Wheelie starten“, sagt Vater Joachim lachend. Heißt: Während der Fahrt lieber erst mal beide Räder auf dem Boden belassen, statt das Vorderrad anzuheben. Genau dieses Anheben trainiert Jonas Schiele nämlich gerade. Aber nicht etwa auf ebener Strecke, sondern, um steile Auffahrten und Hindernisse noch besser und nur auf dem Hinterrad fahrend bewältigen zu können.

Ziel des Achtklässlers in spe, der das FSG in Marbach besucht und erstmals mit drei Jahren auf einem Motorrad saß, ist es, einmal bei der WM der 125ccm-Klasse mitzufahren und ein gutes Ergebnis zu erzielen. In Frage kommen aber wohl nur Läufe in Europa – schließlich ist die Teilnahme durch den Transport auch eine finanzielle Frage. Zwar nimmt die Zahl der Sponsoren nach den jüngsten Erfolgen zu, den Großteil der Kosten trägt die Familie aber selbst. Und die liegen mit dem angeschafften Wohnmobil, das irgendwann das zu klein gewordene Zelt ersetzte, bereits in einem beträchtlichen Rahmen. Zumal der Werkstatt-Anhänger ein weiteres Motorrad, zerlegt in Einzelteile, beinhaltet. „Wenn wir es machen, dann richtig“, sagt Vater Joachim, der inzwischen selbst Trial fährt, wie auch Benno (12) und Lina (10).

Der Aufwand trägt also Früchte. „Das ist voll unser Ding“, schwärmt Mutter Claudia. Nicht nur wegen der Erfolge, sondern auch, weil die Familie bei den Läufen viele Bekannte trifft. Die Freundschaften verteilen sich auf ganz Europa. Joachim Schiele: „Und im Fahrerlager ist es immer wie bei einer großen Familie.“