Erdmannhausen/Trial Der Jüngste in der Nationalmannschaft

Erdmannhausen - Der Erdmannhäuser Jonas Schiele ist seit diesem Jahr jüngstes Mitglied der Nationalmannschaft der Deutschen Motor Sport Jugend (dmsj) im Motorradtrial. Mit seinen 14 Jahren startet er in nationalen Wettkämpfen bereits in der höchsten Leistungsklasse. Zuletzt fanden die ersten beiden Läufe zur Europameisterschaft in Italien statt. Schiele tritt in der youth championship an und steht vor Hindernissen, welche zu Fuß nicht mehr zu bewältigen sind. Stetiges Training sowohl auf dem Motorrad wie auch Fitness, Kraft und Konditionstraining zahlten sich aus, und so positionierte sich der Erdmannhäuser mit Platz 13 und 14 im Mittelfeld.